В Днепропетровской области произошел пожар
В Криворожском районе Днепропетровской области произошел пожар на ферме. Об этом 30 июля сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
«Обломки рухнули на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Поврежден складское помещение. <…> Погибших и пострадавших нет», — написал он в Telegram.
До этого в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога, которая продлилась 1 час 20 минут.
Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.
Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Херсоне. 29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.