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Один ребенок погиб и 23 человека пострадали от непогоды в Татарстане

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Фото: МЧС РФ по Республике Татарстан
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Подросток погиб, еще 23 человека пострадали из-за непогоды в Татарстане. Об этом 30 июля сообщил минздрав республики.

«По состоянию на 5:00 30 июля, поступила информация о 24 пострадавших в Татарстане в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 29 июля, из которых один погибший (ребенок 14 лет), госпитализированных двое», — сообщило ведомство ТАСС.

По данным ведомства, погибла 14-летняя девушка. Во время урагана на палатку, где она находилась, упало дерево. Инцидент произошел в Боровом Матюшино.

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Ранее в этот день в соседней Республике Марий Эл из-за падения дерева во время урагана погибли семь человек, в том числе трое детей. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.

Об урагане в Волжском районе Республики Марий Эл сообщалось ранее, 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах озер. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.

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