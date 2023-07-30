Один ребенок погиб и 23 человека пострадали от непогоды в Татарстане
Подросток погиб, еще 23 человека пострадали из-за непогоды в Татарстане. Об этом 30 июля сообщил минздрав республики.
«По состоянию на 5:00 30 июля, поступила информация о 24 пострадавших в Татарстане в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 29 июля, из которых один погибший (ребенок 14 лет), госпитализированных двое», — сообщило ведомство ТАСС.
По данным ведомства, погибла 14-летняя девушка. Во время урагана на палатку, где она находилась, упало дерево. Инцидент произошел в Боровом Матюшино.
Ранее в этот день в соседней Республике Марий Эл из-за падения дерева во время урагана погибли семь человек, в том числе трое детей. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.
Об урагане в Волжском районе Республики Марий Эл сообщалось ранее, 29 июля. В это время там находились отдыхающие, которые разбили палатки на берегах озер. Ураган повалил деревья, что и стало причиной трагедии. Изначально сообщалось о трех погибших.