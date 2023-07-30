На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в одном из них

В Республике Алтай во всех детских лагерях пройдут проверки после массового отравления детей в одном из них — «Горном Орленке». Об этом 30 июля сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«Поручаю региональным минобрнауки и минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых работают муниципальные лагеря», — написал Хорохордин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем заболевшим оказали медицинскую помощь. К этому моменту жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Хорохордин также отметил, что летняя оздоровительная кампания в регионе продолжается.

Ранее, 29 июля, прокуратура Алтая сообщила, что в детском лагере «Горный Орленок» в Шебалинском районе республики установлено 67 случаев отравления. Прокуратура региона начала проверку. Сообщалось, что рассматривается вопрос о приостановке деятельности лагеря.