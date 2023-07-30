Следовавший из Улан-Удэ самолет с отказавшим шасси приземлился в Шереметьево
Пассажирский самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево с отказавшим шасси. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в экстренных службах.
«Самолет совершил благополучную посадку», — отметил собеседник ТАСС.
Ранее, 23 июля, источник «Известий» рассказал, что у самолета компании «Аэрофлот» при заходе на посадку в Шереметьево лопнуло колесо.
Как уточнили в авиакомпании, после штатной посадки самолета, выполнявшего рейс SU1893 Бишкек – Москва, на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси. При этом воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки.