Крупный лесной пожар в Ульяновской области потушен
Крупный лесной пожар, охвативший Кузоватовский район Ульяновской области, потушен. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
На видеозаписи, приложенной к публикации ведомства в Telegram-канале, можно заметить окутанные дымом лесные массивы, а также работу огнеборцев.
Огонь охватил лес вблизи села Еделево Ульяновской области накануне, 29 июля. По словам местных жителей, столб дыма было видно из ближайших населенных пунктов.
Как предположила одна из жительниц села, лесной пожар могло спровоцировать возгорание возле одного из домов Еделево. С дома пламя перекинулось на овраги, затем на гору, а потом и на лес.