Украинские националисты выпустили по Донецку 23 снаряда
Украинские националисты в ночь на воскресенье, 30 июля, выпустили по Донецку 23 снаряда.
По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, все атаки велись с применением снарядов артиллерии натовского, 155-миллиметрового калибра.
Под огнем оказались Киевский, Петровский и Куйбышевский районы города. Обстрелы были зафиксированы в 0:50, 7:00, 7:05, 7:35, а также дважды в 8:00.
Накануне, 29 июля, радикалы с Украины выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра. Под удар попало несколько районов города. Атаки велись в том числе из реактивных систем залпового огня.
Украинские радикалы ежедневно подвергают обстрелам территорию ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.