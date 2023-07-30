Реклама
Прямой эфир
Армия
Сальдо сообщил о концентрированном характере обстрелов Херсонской области ВСУ
Происшествия
Минобороны РФ сообщило о 25 сбитых беспилотниках в Крыму
Армия
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Мир
Футбольный матч в Аргентине закончился столкновениями болельщиков с полицией
Общество
Морской парад на на Дальнем Востоке открыл День ВМФ в России
Общество
Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов
Происшествия
ЧП произошло в одной из башен «Москва-сити»
Общество
Синоптики пообещали москвичам преимущественно сухую погоду 30 июля
Мир
Во время стрельбы на карнавале в Роттердаме пострадали три человека
Происшествия
Один ребенок погиб и 23 человека пострадали от непогоды в Татарстане
Происшествия
Следовавший из Улан-Удэ самолет с отказавшим шасси приземлился в Шереметьево
Происшествия
После опрокидывания лодки на Волге в Чувашии один человек погиб и два исчезли
Происшествия
Девять человек погибли из-за урагана в Приволжье
Сюжет:

Украинские националисты выпустили по Донецку 23 снаряда

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты в ночь на воскресенье, 30 июля, выпустили по Донецку 23 снаряда.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, все атаки велись с применением снарядов артиллерии натовского, 155-миллиметрового калибра.

Под огнем оказались Киевский, Петровский и Куйбышевский районы города. Обстрелы были зафиксированы в 0:50, 7:00, 7:05, 7:35, а также дважды в 8:00.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

Накануне, 29 июля, радикалы с Украины выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра. Под удар попало несколько районов города. Атаки велись в том числе из реактивных систем залпового огня.

Украинские радикалы ежедневно подвергают обстрелам территорию ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023