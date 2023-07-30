После опрокидывания лодки на Волге в Чувашии один человек погиб и два исчезли
В Республике Чувашии после опрокидывания лодки на Волге один человек погиб, еще двое исчезли. Об этом 30 июля сообщает республиканское ГУ МЧС.
Инцидент произошел в Моргаушском районе, когда группа людей отправилась плавать на лодке по акватории Волги. Как рассказали в ведомстве ТАСС, спасателям удалось вытащить из воды семерых человек.
Поиски пассажиров лодки продолжаются.
Ранее, 25 июля, сообщалось о гибели одного человека после опрокидывания лодки в Кронштадте. Там перевернулась лодка, в которой находилось шесть человек. По данному факту началась доследственная проверка.