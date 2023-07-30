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Дацик пообещал «съесть» Томпсона на предстоящем поединке

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Российский боксер Вячеслав Дацик готов «съесть» своего противника, британского бойца MMA Оли Томпсона, на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в августе. Об этом он заявил в субботу, 29 июля.

Боец записал видеопослание своему сопернику, на котором встал на весы и показал ровную цифру на них — 120 кг.

«Я сделал вес. Я голодный, как собака. Я хочу жрать. Оли Томпсон, приезжай, я тебя на ринге просто съем. Потому что я хочу просто жрать», — сказал Дацик.

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Ранее 29 июля Оли Томпсон также записал видеопослание противнику, заверив, что накажет его на ринге за чрезмерную самоуверенность. Он ответил на намек Дацика разделаться с британцем в первых раундах и признался, что не может ручаться, на сколько раундов хватит сил у россиянина продержаться против британца.

Тогда же российский боксер Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Томпсона и Дацика на предстоящем поединке. Он склонился к победе россиянина. По его словам, Томпсон хорошо сохранился для своего возраста и еще «может ударить», однако, как считает спортсмен, Дацик — это «прессинг и так называемый колхозный стиль», с которым трудно справиться.

Поединок Вячеслава Дацика и Оли Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России, профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофи Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 из них одержал победу.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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