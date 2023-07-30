Обещания Украины прорваться к Мелитополю разбились о первую линию обороны ВС РФ, поэтому стране ничего не остается, как изменить свои планы по поводу контрнаступления. Об этом в субботу, 29 июля, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он напомнил заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) о том, что, если Вашингтон поставит Киеву «300 танков, 550 артиллерийских орудий, 550 транспортных средств и боеприпасы», украинская армия прорвется к Азовскому морю. Он утверждал, что вооружение — это единственное, чего не хватает ВСУ. Однако всё пошло совсем по-другому.

«И мы им дали оружие, мы их обучили, <...> они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя», — заявил Риттер.

Экс-разведчик США заявил, что на фоне провала контрнаступления Киеву стоит пересмотреть свои планы и отступить.

«Контрнаступление завершено. США говорят Украине: «Всё кончено». Так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — заключил Риттер.

Ранее, 29 июля, Риттер рассказал, что ВСУ вынуждены отступать после ударов российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Также он добавил, что у украинской армии практически не остается шансов на дальнейшее продвижение.

В этот же день экс-разведчик высказывался о том, что исход спецоперации для Украины в любом случае не окажется положительным. Лидеру страны Владимиру Зеленскому придется или согласиться на мир с потерей территорий и отказом от членства в НАТО, или продолжить воевать, что с большой вероятностью приведет к новым потерям территорий и разрушению украинской нации.

До этого, 28 июля, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ разваливаются под натиском российской армии. Он добавил, что из-за развала вооруженных сил на части Украина «уже проиграла».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.