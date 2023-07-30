Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Мир
Футбольный матч в Аргентине закончился столкновениями болельщиков с полицией
Общество
Морской парад на Камчатке открыл День ВМФ в России
Общество
Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов
Происшествия
ЧП произошло в одной из башен «Москва-сити»
Общество
Синоптики пообещали москвичам преимущественно сухую погоду 30 июля
Мир
Во время стрельбы на карнавале в Роттердаме пострадали три человека
Мир
В Испании загорелся направляющийся на музыкальный фестиваль автобус
Мир
WSJ заявила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине
Политика
Путин назвал огромным потенциал стран Африки
Общество
Лефортовский суд арестовал россиянина по делу о госизмене
Политика
Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна странам Африки в течение 3–4 месяцев
Происшествия
Мужчина устроил драку с поножовщиной в баре Санкт-Петербурга

Россиянин Копылов досрочно одолел бразильца Рибейро в турнире UFC

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Роман Копылов нокаутом во втором раунде одолел соперника из Бразилии Клаудио Рибейро. Бой в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прошел в Солт-Лейк-Сити, США, 29 июля.

Для Копылова это третья победа нокаутом. Всего на счету российского бойца 11 побед и два поражения.

Тем временем в России бойцы ждут 18 августа, когда состоятся четыре боя по правилам бокса в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Российский боксер Дмитрий Кудряшов 29 июля спрогнозировал результаты всех четырех поединков.

Джонсон не бэйби: из-за чего Дацик проиграл бой американцу
Гость из США провел классный бой и попросил гражданство России, Шульский одолел бразильца Сузарта

Все четыре поединка состоятся 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона, который пообещал «рубить и наказывать» соперника на ринге.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023