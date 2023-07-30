Россиянин Копылов досрочно одолел бразильца Рибейро в турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Роман Копылов нокаутом во втором раунде одолел соперника из Бразилии Клаудио Рибейро. Бой в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прошел в Солт-Лейк-Сити, США, 29 июля.

Для Копылова это третья победа нокаутом. Всего на счету российского бойца 11 побед и два поражения.

Тем временем в России бойцы ждут 18 августа, когда состоятся четыре боя по правилам бокса в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Российский боксер Дмитрий Кудряшов 29 июля спрогнозировал результаты всех четырех поединков.

Все четыре поединка состоятся 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона, который пообещал «рубить и наказывать» соперника на ринге.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.