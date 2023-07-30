Судья отклонил иск Дональда Трампа к CNN о клевете на сумму $475 млн

Федеральный судья отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа о компенсации в размере $475 млн против телеканала CNN. Об этом сообщил The Guardian 30 июля.

В своем постановлении американский судья Рааг Сингхал, назначенный Трампом в 2019 году, заявил, что слова CNN являются мнением, а не фактом. По этой причине они не могут быть предметом иска о клевете.

«Заявления CNN, хотя и вызывающие отвращение, не нарушают закон и не могут повлечь за собой компенсацию», — написал Сингхал, который заседает в федеральном суде в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

В иске, который бывший президент Соединенных Штатов подал в октябре 2022 года, указаны пять случаев, когда CNN называл утверждения Трампа о выборах 2020 года «большой ложью».

Трамп обратился с исковым заявлением в суд против телеканала CNN 4 октября 2022 года.

27 июня Дональд Трамп подал иск к писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинив ее в подрыве его репутации заявлениями о том, что он в 1996 году якобы пытался ее изнасиловать. В заявлении говорилось, что репутации Трампа «нанесен значительный ущерб, что в свою очередь привело к чрезмерной сумме убытков».

Позже, 29 июня, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова сочла, что экс-президент может выиграть дело против обвинившей его в изнасиловании писательницы. Причина в том, что суду не удалось доказать вину Трампа в этом преступлении.