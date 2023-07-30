Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов. Об этом сообщили «Известиям» в справочной службе аэропорта.

Ранее утром 30 июля сообщалось, что над столичным аэропортом Внуково временно закрыто воздушное пространство, вылет и прилет рейсов задержан. Более 20 рейсов находились в статусе «задержан» или «ожидается».

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин заявил о совершенной ночью атаке украинских беспилотников. Он указал, что пострадавших и серьезных разрушений в результате инцидента нет.

Позже Минобороны РФ сообщило, что утром 30 июля была пресечена попытка атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Москве. По данным ведомства, один беспилотник был уничтожен средствами ПВО, еще два — средствами РЭБ.

Корреспондент «Известий» Сергей Маруняк побывал на месте событий и сообщил о двух врезавшихся беспилотниках в одну из башен делового центра «Москва-сити». По его словам, сейчас всюду осколки и офисная бумага. Также очевидцы поделились деталями произошедшей атаки.