Над аэропортом Внуково временно закрыли воздушное пространство

Над столичным аэропортом Внуково временно закрыто воздушное пространство, вылет и прилет рейсов задержан. Об этом 30 июля сообщили «Известиям» в справочной службе аэропорта.

«Над Внуково пока закрыто воздушное пространство», — сказал сотрудник справочной службы воздушной гавани.

По данным онлайн-табло аэропорта, более 20 рейсов находятся в статусе «задержан» или «ожидается».

Другие аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин заявил о совершенной ночью атаке украинских беспилотников. Он указал, что пострадавших и серьезных разрушений в результате инцидента нет.

Ранее «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.