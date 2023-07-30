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Информационная госсистема для такси заработает в РФ осенью

В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Постановление правительства утвердило с 1 сентября запуск в России федеральной государственной информационной системы легкового такси, о чем стало известно 30 июля.

Как пояснили в пресс-службе правительства, запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными. Таким образом, с осени в каждом регионе страны заработают три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа.

Данные из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений в течение суток будут поступать в федеральную систему, повышая госконтроль за данным видом перевозок. Это обеспечит их прозрачность и законность, уверены в правительстве.

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Постановление правительства подготовлено в рамках реализации положений федерального закона о такси, принятого в декабре 2022 года. Однако «Общероссийское объединение пассажиров» в мае выступило с просьбой перенести на год дату начала действия поправок к «закону о такси». Инициаторы выразили опасения, что за столь короткий срок подобные реформы перевозчиков провести невозможно, в связи с чем в России может возникнуть дефицит перевозчиков.

7 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обеспечит сотрудникам ФСБ доступ к базам данных операторов легкового такси. Нововведения вступят в силу 1 сентября текущего года. С этого момента ФСБ будет иметь круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для принятия, хранения, обработки и передачи заказов.

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