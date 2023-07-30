Силуанов допустил продление софинансирования долгосрочных сбережений

Минфин РФ может снова рассмотреть вопрос увеличения срока софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений после ее запуска, когда станет понятно, как она работает. Об этом 30 июля сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования. Надо сначала запустить программу, посмотреть как она будет работать, а потом уже принимать решения», — сказал он ТАСС.

Силуанов добавил, что пока предусмотрено софинансирование накоплений граждан в размере до 36 тыс. рублей в год. Плюс налоговые вычеты — еще до 52 тыс. в год, пояснил он.

Президент России Владимир Путин 10 июля подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан. Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами РФ из своих средств и из ранее накопленных пенсионных накоплений.