На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прозвучал в ночь на 30 июля в подконтрольном Киеву Херсоне, о чем сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога. До этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.
Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.
29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.