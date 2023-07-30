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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Взрывы прозвучал в ночь на 30 июля в подконтрольном Киеву Херсоне, о чем сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога. До этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.

Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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