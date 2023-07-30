Лес в Ульяновской области мог загореться из-за пожара около одного из домов

Лесной пожар в Ульяновской области мог быть вызван возгоранием возле одного из домов в селе Еделево. Об этом 30 июля рассказала «Известиям» местная жительница.

«Сказали, трава сначала загорелась, потом — дом», — сообщила женщина.

По ее словам, огонь с дома перекинулся в овраги, а оттуда перешел на гору, охватив лес неподалеку. Свидетельница также рассказала, что местные жители всеми силами старались ликвидировать возгорание.

«Все прибежали с лопатами, с мотоблоками. Кто поливал, кто лопатами тушил, кто ветками, кто мотоблоком пытался борозду сделать», — поведала женщина.

По итогу огонь удалось затушить.

Пожар у села Еделево случился 29 июля. Местные жители рассказывали, что столб дыма можно заметить из ближайших населенных пунктов.