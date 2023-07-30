Синоптики пообещали москвичам преимущественно сухую погоду 30 июля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 24 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье, 30 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью температура понизится до +10.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Ранее, 27 июля, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин в прогнозе на предстоящие выходные 29 и 30 июля рассказал «Известиям», что в субботу в Москве пройдет ливень, а в воскресенье возможен небольшой дождь. Среднесуточная температура в эти дни составит +21 градус, отметил он.

28 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в предстоящие выходные ожидают понижение температуры, дожди, сильный ветер и грозы. Однако уже с понедельника, 31 июля, в столичный регион придет теплая и солнечная погода.