В Санкт-Петербурге приступили к реализации трех мегапроектов в инфраструктуре

В Санкт-Петербурге приступили к выполнению трех мегапроектов в сфере развития транспорта и инфраструктуры. Об этом в субботу, 29 июля, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хотелось бы доложить о выполнении Ваших поручений: три мегапроекта, которые Вы поручали осуществить. <…> Прежде всего, мы начали строить долгожданную переправу через Неву, это Большой Смоленский мост», — приводятся слова Беглова на сайте Кремля.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, новый шестиполосный разводной мост с трамвайными путями ждут жители и правого, и левого берега Невы. В ноябре будет закончена экспертиза, а в декабре уже начнется строительство, которое, как утверждает Беглов, должно завершиться в 2027 году.

Вторым проектом он назвал строительство Широтной магистрали, которая соединит Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) с Западным скоростным диаметром (ЗСД), выйдет в Ленинградскую область на дорогу «Кола». По словам губернатора города, работа уже идет, в настоящее время началось строительство Витебской развязки. Завершить проект планируется к 2030 году.

«Следующий вопрос и мегапроект — это связать скоростным трамваем станцию метро «Купчино» до «Славянки» и до Шушар. Этот проект очень важен, он огромный, большой: это 13 млн пассажиров в год, большой объем — 21 км, три моста, четыре путепровода, депо, 24 остановки», — сообщил Беглов.

27 июля сообщалось о том, что завершен эскизный проект поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Уточняется также, что поезда, следующие по ВСМ, будут делать 12 остановок на пути из Москвы в Санкт-Петербург, в том числе в Великом Новгороде и Твери.

Ранее, 24 июля, пресс-служба Минтранса России сообщила, что по программе казначейских кредитов более 120 млрд рублей поступят в российские регионы на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, деньги предоставят на ее проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.