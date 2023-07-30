Во время стрельбы на карнавале в Роттердаме пострадали три человека

Во время летнего карнавала в портовом городе Роттердаме в Нидерландах 29 июля мужчина начал стрельбу, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает нидерландское издание NRC Handelsblad.

Выстрелы раздались поздно вечером недалеко от Биенкорфа на улице Кулсингел. Парад летнего фестиваля к тому времени уже закончился, но на сценах, где звучала музыка, еще продолжалось празднование.

«Полицейский заметил, что подозреваемый выстрелил в одного из отмечающих. После этого страж порядка произвел несколько выстрелов в подозреваемого», — сообщили в полиции Роттердама.

Третьей жертвой оказалась женщина, которая пострадала, когда в толпе началась паника после произведенных выстрелов. Все трое пострадавших госпитализированы. Информация об их состоянии неизвестна.

Также издание NRC Handelsblad сообщает, что незадолго до этого инцидента в тот же день на карнавале в Роттердаме уже раздавались выстрелы. Тогда пострадавших не оказалось, а подозреваемому удалось скрыться.

Связь двух происшествий устанавливается.

Ранее в результате массовой стрельбы в американском Сиэтле 29 июля пострадали пять человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные — в стабильном.