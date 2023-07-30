В Испании загорелся направляющийся на музыкальный фестиваль автобус

Автобус, который двигался из испанской Сарагосы на музыкальный фестиваль, загорелся по пути, о чем 29 июля сообщает газета Mundo со ссылкой на данные полиции.

«Пожар вспыхнул в субботу, когда автобус, ехавший из Сарагосы на музыкальный фестиваль в пустыне Монегрос, проезжал через муниципалитет Фрага, провинция Уэска. В результате пожара 50 пассажиров и водитель были эвакуированы. Пострадавших нет», — отмечает издание.

Полицейские и пожарные патрули, прибывшие на место происшествия, эвакуировали граждан и потушили пожар. Из-за произошедшего временно пришлось перекрыть дорогу.

Причина инцидента устанавливается.

25 июня пассажирский автобус загорелся на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге. Транспорт припарковали на обочине и начали оперативно тушить. Никто не пострадал.