Путин ответил на вопрос по поводу своего участия в саммите G20 в Индии в сентябре

Президент РФ Владимир Путин на данный момент еще не принял решение по поводу своего присутствия на саммите G20 в Индии в сентябре. Об этом он сообщил корреспонденту «Известий» Алене Нефедовой на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка – 2023.

«Я пока не знаю, не думал, не решал. Посмотрим. Вот в ЮАР поедет министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович. Я, наверное — не наверное, а точно, — буду участвовать там в режиме видеоконференции», — заявил российский лидер.

Ранее, 27 июля, официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи заявил, что Индия поддерживает присоединение Африканского союза к G20 в качестве полноправного члена. Он добавил также, что рассчитывает, что это произойдет на саммите объединения, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

В тот же день президент РФ Владимир Путин на полях саммита заявил, что Россия поддерживает подключение Африканского союза к международным объединениям, в том числе к G20, что, по его словам, может произойти уже в сентябре. Кроме того, он подчеркнул, что Россия и дальше готова способствовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Предыдущее собрание лидеров «двадцатки» прошло 15 и 16 ноября 2022 года на Бали.

О том, что Владимир Путин, возможно, примет в нем участие, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 14 марта. За день до этого он уточнял, что Россия продолжает полноформатное участие в «двадцатке» и намерена делать это и дальше.