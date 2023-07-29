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Постпред Белоруссии при ООН заявил об усталости стран-членов от Украины

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: среди стран-членов есть усталость от Украины
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Фото: ТАСС/JUSTIN LANE
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Среди стран-членов Организации Объединенных Наций есть определенная усталость от обсуждения темы украинского конфликта. Об этом 29 июля заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков и интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что события, которые происходят на Украине, во многом диктуют повестку дня. Однако, несмотря на всю его трагичность, этот конфликт далеко не единственный.

«Таких конфликтов масса в мире. Есть ли определенная усталость у государств-членов [ООН]? Да, разумеется. От этой ситуации», — сказал он.

Дипломат отметил, что секретариат ООН не может выбирать «любимчиков» и «не любимчиков» среди государств. Субъективное отношение — это мнения и позиции стран-членов объединения. Однако, указал Рыбаков, в последнее время наблюдается негативная тенденция, когда руководство ООН занимает ту или иную сторону в каком-либо вопросе, хотя оно должно быть беспристрастным.

Постпред Белоруссии также высказал мнение, что конфликт на Украине можно «очень быстро остановить» при наличии договоренности между Россией и Западом.

«Работа нашей миссии по любым направлениям строится вокруг того, чтобы внести вклад в окончание этого конфликта. И все связанные с этим вопросы — противостояние санкционному давлению, блокировка поставок наших товаров, финансовые санкции — главные вопросы, над которыми наши дипломаты постоянно работают», — добавил Рыбаков.

Он подчеркнул, что белорусские дипломаты в ООН продолжат двигаться в этом направлении, несмотря на давление и попытки затруднить или остановить эту работу. В том числе они продолжат напоминать об инициативе Минска о необходимости проведения широкой дискуссии по глобальной безопасности, но пока предметный разговор о таком мероприятии не ведется.

Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности
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Ранее, 16 июля, военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что западные страны уже устали от конфликта на Украине. По оценке эксперта, высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что он желает видеть от Киева больше благодарности за военную помощь вместо критики по поводу неподдержки членства в альянсе, говорят о том, что Западу становится «всë тяжелее» поставлять вооружения Украине.

До этого, 12 июля, министр обороны Великобритании Уоллес заявил на полях саммита НАТО, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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