Российский фигурист Костомаров опубликовал запись с тренировки на степ-платформе

Российский фигурист Роман Костомаров 29 июля опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с тренировки в тренажерном зале.

На кадрах видно, как он несколько раз поднимается на степ-платформу и спускается с нее.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… а нет, это только казалось. Идем дальше», — написал спортсмен.

Ранее, 20 июля, фигурист показал тренировку на равновесие после протезирования. На видео запечатлено, как он ходит по степ-платформам, которые находятся друг от друга на небольшом расстоянии. За кадром тренер объясняет, как правильно ставить ноги и спускаться вниз.

46-летний фигурист был госпитализирован 10 января это года с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены ему ампутировали стопы и кисти рук. Позднее спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Также Костомаров перенес два инсульта. В результате ему установили протезы на ноги. 6 июля его выписали из больницы.

17 июля российская фигуристка Татьяна Навка впервые встретилась с Костомаровым после его выписки из медучреждения. По ее словам, фигурист пришел к ней в гости вместе с женой. Встречу она назвала теплой и душевной, а также выразила уверенность, что еще станцует на льду вместе с Костомаровым.