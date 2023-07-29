Мощный ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья в Казани

В Казани начался мощный штормовой ветер. Как сообщила мэрия города 29 июля в своем Telegram-канале, в субботу и воскресенье в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, а порывы ветра могут достигнуть местами до 25–28 м/с.

«Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями», — обратились в мэрии к местным жителям.

Пользователи соцсетей публикуют кадры, на которых видно, как мощные порывы ветра переворачивают остановки, срывают крыши, валят деревья, а также как из-за непогоды искрами взрываются провода линии электропередачи.

Накануне сообщалось, что ураган обрушился на столицу Карачаево-Черкесской Республики город Черкесск. В результате погиб один человек. Кроме того, были госпитализированы трое пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также некоторые деревья упали на припаркованные автомобили.