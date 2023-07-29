Эксперт назвал пожар на судне с 3 тыс. машин в Северном море экокатастрофой

Возможное затопление грузового судна с 3 тыс. автомобилей на борту, горящего у берегов Нидерландов в Северном море, станет катастрофой для местной экосистемы. Об этом 29 июля сообщило издание Bild со ссылкой на эксперта Greenpeace (организация признана нежелательной на территории РФ) Тило Маака.

«Под угрозой окажется среда обитания миллиардов животных, нефть просочится в ил. Потребуются годы, чтобы восстановить нанесенный ущерб», — приводит его слова издание.

Специалист отметил, что спасателям необходимо сначала потушить огонь, а затем откачать нефть. По его словам, эта авария показала важность создания альтернативных видов судоходства, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем.

Отмечается, что на данный момент спасатели пытаются охладить корпус судна и отбуксировать его на якорную стоянку. Предполагается, что пожар продлится еще несколько дней.

О возгорании на грузовом корабле с 3 тыс. автомобилей стало известно 26 июля. В результате пожара один человек погиб, еще несколько получили ранения. Всего на борту находились 23 члена экипажа, которые безуспешно пытались потушить пожар. Когда это не удалось, они приступили к эвакуации. Семь человек прыгнули в воду, остальных смогла спасти береговая охрана.

В настоящее время осуществляются попытки предотвратить затопление корабля.