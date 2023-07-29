Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина устроил драку с поножовщиной в баре Санкт-Петербурга
Армия
Российские силы впервые захватили шведскую БМП CV90 на краснолиманском направлении
Происшествия
Крупный лесной пожар произошел в Ульяновской области у села Еделево
Спорт
Российскую теннисистку Павлюченкову не допустили до турнира в Чехии
Общество
Многодетный отец из Магадана попросил Путина о встрече для рукопожатия
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов натовского калибра по трем районам Донецка
Мир
В Одесской области сохранили памятник Зое Космодемьянской
Мир
Путин заявил о хорошем результате прошедшего саммита Россия – Африка
Общество
Обладатели ордена «Родительская слава» посетили присягу сына
Мир
Путин выразил надежду на солидарность РФ и Мали в соблюдении международного права
Мир
Президент переходного периода Мали Гоита поблагодарил Путина за поставки зерна
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Запорожье
Армия
Российский вертолет «Аллигатор» уничтожил подразделение ВСУ под Запорожьем

Эксперт назвал пожар на судне с 3 тыс. машин в Северном море экокатастрофой

Bild: возможное затопление судна с 3 тыс. машин в Нидерландах станет экологической катастрофой
0
Фото: REUTERS/Dutch Coastguard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможное затопление грузового судна с 3 тыс. автомобилей на борту, горящего у берегов Нидерландов в Северном море, станет катастрофой для местной экосистемы. Об этом 29 июля сообщило издание Bild со ссылкой на эксперта Greenpeace (организация признана нежелательной на территории РФ) Тило Маака.

«Под угрозой окажется среда обитания миллиардов животных, нефть просочится в ил. Потребуются годы, чтобы восстановить нанесенный ущерб», — приводит его слова издание.

Специалист отметил, что спасателям необходимо сначала потушить огонь, а затем откачать нефть. По его словам, эта авария показала важность создания альтернативных видов судоходства, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем.

Отмечается, что на данный момент спасатели пытаются охладить корпус судна и отбуксировать его на якорную стоянку. Предполагается, что пожар продлится еще несколько дней.

Да, горит оно огнем: инновационный лазерный датчик мгновенно выявит пожар
Как лишние 10 секунд могут уберечь от трагедии

О возгорании на грузовом корабле с 3 тыс. автомобилей стало известно 26 июля. В результате пожара один человек погиб, еще несколько получили ранения. Всего на борту находились 23 члена экипажа, которые безуспешно пытались потушить пожар. Когда это не удалось, они приступили к эвакуации. Семь человек прыгнули в воду, остальных смогла спасти береговая охрана.

В настоящее время осуществляются попытки предотвратить затопление корабля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023