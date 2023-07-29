Российские силы впервые захватили шведскую БМП CV90 на краснолиманском направлении

Военнослужащие 20-й армии Западного военного округа впервые захватили трофей в виде шведской боевой машины пехоты Combat Vehicle 90 (БМП CV90) на краснолиманском направлении, о чем стало известно в субботу, 29 июля.

«Две БМП [CV90] ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», — поделился один из военнослужащих в беседе с «РИА Новости».

По его словам, десанта в боевой машине не оказалось. Вторая БМП покинула местность, а брошенную технику удалось оттащить в тыл.

Боец указал, что, судя по номеру, CV90 выпустили в 2018 году. При этом часть шведских надписей внутри нее дублируется на русском языке.

Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что российские военные в ходе боев с ВСУ под Новодонецким захватили в качестве трофея бельгийский ручной пулемет, который производится в США и Великобритании.

До этого, 13 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ захватили целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области.

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором российские военные из отряда «Керчь» позируют на фоне первой абсолютно целой БМП «Брэдли».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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