Крупный лесной пожар произошел в Ульяновской области у села Еделево

Лесной пожар разгорелся возле села Еделево в Кузоватовском районе Ульяновской области вечером 29 июля. Местный депутат Евгений Лисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что жители сообщают о трех сгоревших домах.

Ссылаясь на слова лесной охраны, Лисов отметил, что без авиации возгорание не потушить.

Также в социальных сетях и Telegram-каналах местные жители рассказывают, что столб дыма видно из ближайших населенных пунктов. В тушении задействованы пожарные службы и добровольцы.

Официального комментария МЧС РФ пока не поступало.

Как позже уточнили в ФБУ «Авиалесоохрана», информация о том, что в селе Еделево от лесного пожара пострадали дома, не соответствует действительности.

«Ландшафтный пожар на землях сельхозназначения угрожает лесному фонду. Принимаются меры для борьбы с огнем», — добавили там.

Ранее, 25 июля, заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский сообщил «Известиям», что наиболее сложной обстановка с лесными пожарами остается в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области. Тогда же он уточнил, что с начала 2023 года огонь прошел порядка 3 млн га, что в 1,5 раза ниже среднепятилетних значений.