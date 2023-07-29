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Мужчина утонул в Казани под мостом через Кировскую дамбу

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Фото: МЧС России
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В Казани мужчина утонул под мостом через Кировскую дамбу, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Татарстан в своем Telegram-канале 29 июля.

«Днем 29 июля поступило сообщение, что сотрудники полиции в воде в 1 м от берега обнаружили и извлекли тело мужчины, утонувшего во время купания, по адресу: г. Казань, Вахитовский район, улица Кировская Дамба, река Казанка», — отметили там.

Уточняется, что предварительной причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

«Место происшествия не является местом, оборудованным для купания», — отметили в ведомстве.

По данным управления МСЧ по региону, с начала купального сезона в текущем году в Казани произошло два происшествия на реке Казанке, в результате которых погиб один человек, а двое спасены.

Смутные воды: прохладное лето снизило число утонувших
Почти каждый пятый погибший — ребенок

Накануне сообщалось, что в Красноярском крае в реке Чулым в Бирилюсском районе утонул взрослый мужчина, в Назаровском районе — 16-летний подросток.

В тот же день в Томаринском районе Сахалинской области во время купания погиб девятилетний мальчик.

12 июля в МЧС рассказали «Известиям», что всего с начала июня на российских водоемах погибло более 770 человек. Там обратили внимание на то, что это число снизилось по сравнению с прошлым годом. Основная причина гибели людей — купание в необорудованных местах.

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