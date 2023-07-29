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Многодетный отец из Магадана попросил Путина о встрече для рукопожатия

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Многодетный отец из Магадана попросил президента РФ Владимира Путина выделить пару минут, чтобы он смог пожать главе государства руку. Диалог произошел в субботу, 29 июля, когда российский лидер проводил встречу по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Если у вас получится, может быть, уделить две минуты для личного рукопожатия», — сказал мужчина.

После этого президент поинтересовался, когда его собеседник приедет в Санкт-Петербург. Тот ответил, что вместе с семьей будет в Северной столице к 10:00 воскресенья. Глава семейства вместе с тем добавил, что понимает, какой у главы государства плотный график.

Путин проконсультировался со своим помощником.

«Если бы вы приехали на часик-полтора пораньше, вы попали бы на военно-морской парад. Но сейчас посмотрим, что у нас там с поездами», — заключил российский лидер.

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Ранее в ходе общения по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин отметил, что такие семьи — гордость страны. Он подчеркнул, что эти родители подают замечательный пример другим россиянам. Глава государства выразил надежду на то, что семей, олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности, будет становиться всё больше.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, а также усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

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