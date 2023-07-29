Арестован открывший стрельбу по «звездному» охраннику водитель Porshe

Пресненский суд Москвы отправил под арест водителя Porshe, который открыл стрельбу по «звездному» охраннику. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Подсудимый признал вину и попросил назначить ему домашний арест.

Инцидент произошел 23 июля рядом с рестораном на улице Рочдельская. 38-летний мужчина поспорил с гражданами, приехавшими на вишневом Porsche Panamera без номеров. В итоге сидевшие в автомобиле дважды выстрелили в своего оппонента из травматического пистолета и уехали.

Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое.

Выяснилось, что мужчину зовут Артур, он известен как телохранитель звезд шоу-бизнеса и политиков. Он рассказал «Известиям», что чудом выжил после выстрела в голову. По его словам, он пришел в клуб отдохнуть. Когда Артур стоял на парковке, к нему подъехали неизвестные молодые люди, они находились в салоне Porsche без номеров. После короткого разговора в него выстрелили.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Первоначально дело возбуждалось по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, однако его переквалифицировали по более тяжкой статье.