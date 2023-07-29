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Жена сбила мужа на Lexus после конфликта на парковке в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве женщина сбила своего мужа на автомобиле Lexus после конфликта на парковке. Об этом 29 июля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел на паркинге жилого комплекса «Аэробус», расположенном на севере столицы.

«Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован», — рассказал источник.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места событий. На них запечатлена машина, на которой женщина сбила супруга.

Ранее в этот день водители сразу двух автомобилей сбили семилетнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть в Иркутской области. От полученных травм ребенок скончался.

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