Обладатели ордена «Родительская слава» посетили присягу сына

Юлия и Вадим Ильины, награжденные орденом «Родительская слава», перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным 29 июля посетили присягу одного из своих сыновей Сергея. Они рассказали «Известиям» о своих впечатлениях.

«На самом деле то, что в семье прививается в многодетной — где-то послушаться, где-то что-то поделать, трудолюбие, — ему сейчас это очень помогло. И вот ему было легче сейчас, чем ребятам, которые недисциплинированные. Конечно, есть гордость, когда видишь своего сына, который умный, к чему-то стремится, глаза горят, что хочет он сделать», — сказал Вадим.

В свою очередь, Сергей подчеркнул, что армия — другой мир, в котором у служащих происходят изменения, больше проявляется стержень, и они становятся крепче духом.

«Трудные обстоятельства рождают сильных людей, здесь обстоятельства довольно трудные, если сравнивать с гражданской. И происходят изменение определенные в сознании, в мироощущении. Становишься крепче духом», — отметил он.

Юлия также отметила, что их сын окончил вуз с красным дипломом и сам захотел пойти служить.

В субботу, 29 июля, российский президент пообщался по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Глава государства отметил, что такие семьи — гордость страны. Он подчеркнул, что эти родители подают замечательный пример другим россиянам. Путин выразил надежду на то, что семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, будет становиться всё больше.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, а также усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.