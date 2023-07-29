ВСУ выпустили 27 снарядов натовского калибра по трем районам Донецка

Украинские военные выпустили 27 снарядов натовского калибра по нескольким районам Донецка. Об этом 29 июля сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел начался в 15:15, по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 мм. В течение 35 минут украинские войска выпустили еще 24 таких боеприпаса. Помимо Петровского, под огнем оказались также Куйбышевский и Киевский районы города.

В ведомстве также сообщили о восьми ракетах из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпущенных по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Об обстрелах Донецка снарядами натовского калибра сообщали в СЦКК ранее в этот день. Отмечается, что максимальное число снарядов пришлось на период с полуночи до часа ночи.

На месте событий побывал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев. Он показал место падения боеприпаса рядом с одним из домов. По словам корреспондента, никто из жильцов не пострадал.

До этого, 28 июля, «Известия» показали кадры последствий обстрела Киевского района Донецка. На них видны разрушенный фасад жилого дома и разбитые стекла. На видео также заметно, что здание повреждено не только снаружи, но и внутри — пробиты полы и потолки квартир.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.