В Ярославле спустили на воду катер имени Николая Ремизова

Судно имени Николая Ремизова пополнит ряды МЧС. Церемония спуска катера на воду состоялась в Ярославле, сообщает телеканал «Известия». Судну присвоено имя спасателя МЧС России. Николай Ремизов погиб, помогая терпящим бедствие рыбакам. Новый катер предназначен для поисковых работ на акваториях.

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