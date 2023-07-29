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Путин по видеосвязи встретился с награжденными орденом «Родительская слава» семьями

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Президент России Владимир Путин 29 июля пообщался по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Для нескольких многодетных семей была организована поездка в Москву с экскурсией по Кремлю.

«Глядя на вас, все понимают, насколько значимы и ценны в жизни родительское, семейное счастье. Что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей. И будем надеяться, что таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться всё больше и больше», — сказал глава государства, обращаясь к гостям столицы.

Путин подчеркнул, что такие семьи — гордость страны. И обратил внимание на то, что родители воспитывают детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, а также подают замечательный пример другим россиянам.

«Конечно, большой семье порой непросто отправиться в какую-то поездку, чтобы дети могли увидеть, узнать родную страну, ее культуру, историю, традиции. И, повторю, очень рад, что удалось вам в этом помочь — приехать в Москву. <…> Уверен, эта поездка оставит у вас незабываемые впечатления, яркие, позитивные эмоции», — добавил он.

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Ранее, 1 июня, в Международный день детей президент РФ на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что многодетные семьи пользуются в стране особым уважением. Тогда же он поручил оперативно установить стандарт многодетной семьи для всех регионов. Удостоверение такой семьи на всей территории страны должно быть действительно в бумажном и в электронном виде.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, а также усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

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