Утечки информации о планирующихся действиях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и публикация сообщений в западных СМИ негативно сказываются на ситуации в зоне боевых действий и срывают планы Киева. Об этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил 29 июля в интервью телеканалу «24».

«Они всегда мешают», — ответил он на вопрос о том, случалось ли так, что публикации аналитических изданий или комментарии из неназванных источников мешали ВСУ.

По мнению Подоляка, было бы лучше, если бы «анонимные источники перестали быть анонимными» и было бы понятно, кто комментирует.

«Мы стараемся не бежать впереди и давать уже по факту информацию от Генштаба. <...> А ведь они снимают сериал. <...> Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы», — сказал он.

В начале апреля стало известно об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона. Об этом в том числе сообщила газета The New York Times. Речь тогда шла о документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. 15 июня министерство юстиции США заявило, что жюри присяжных выдвинуло обвинения подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре. При этом обвиняемый отказался признать себя виновным.

Специальная операция, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.