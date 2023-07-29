Сильный ветер повалил более 40 деревьев в Нижнем Новгороде. Об этом 29 июля сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

«Поступают сигналы о поваленных сильным ветром деревьях. Предварительно их 44. Продолжаем собирать заявки», — написал он в Telegram.

В работе по уборке деревьев задействованы аварийно-спасательный отряд, дорожники и другие службы, отметил градоначальник.

Ранее в этот день стало известно, что в Карачаево-Черкесии во время шторма деревом насмерть придавило мужчину. Погибший находился в своем автомобиле, когда на крышу машины упало поваленное ветром дерево.