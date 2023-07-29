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Глава МИД Турции заявил о смещении центра мировой политики на восток

Глава МИД Турции Фидан: центр мировой политики переместился на восток
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В мире происходит трансформация международной системы, в рамках которой центр мировой политики начинает смещаться на восток. Об этом 29 июля заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

По его словам, в международной системе возникло новое геополитическое и геоэкономическое уравнение, в центре которого находится Азия.

«В то время как западный мир теряет свое центральное положение, мы видим, что центр тяжести мировой политики переместился на восток, на земли наших предков», — приводит его слова TRT Haber.

Дипломат отметил, что это повысило интерес к азиатскому региону и и усилило конкуренцию в нем.

Глава турецкого МИД также назвал Сеул вторым по величине торговым партнером Анкары в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указав, что объем торговли между двумя государствами в 2022 году составил $10 млрд.

«Наша цель — достичь 15 миллиардов долларов на основе сбалансированных торговых отношений», — добавил Фидан.

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Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия – Африка, отметил, что время гегемонии одной или нескольких стран в мире уходит в прошлое, при этом не без сопротивления с их стороны.

До этого, 24 июля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные страны прибегают к любым средствам, пытаясь сохранить господство в мире. При этом он добавил, что мир уверенно движется в сторону более справедливой многополярной системы.

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