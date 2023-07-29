Устроивший взрыв в суде Киева мужчина сделал бомбы в камере СИЗО

Мужчина, который строил взрыв в Шевченковском суде Киева, сделала бомбы в своей камере в СИЗО. Об этом 29 июля сообщает Госбюро расследований Украины (ГБР).

«Сообщники передавали [мужчине] в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарств. Мужчина кустарно изготовил так называемый «пояс шахида» и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в здании суда и сбежать, используя панику», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ГБР сообщает, что подозреваемый долго готовился к побегу из-под стражи. В его камере эксперты нашли остатки веществ, которые использовались при взрыве.

При этом конвоиры не досматривали мужчину и не проверяли его вещи, поэтому он смог пронести бомбы в зал суда.

К этому моменту предъявлены обвинения пятерым сотрудникам правоохранительных органов: троим работникам СИЗО, где содержался мужчина, и двоим военным Нацгвардии.

Ранее, 5 июля, украинские СМИ сообщили о взрыве в Шевченковском райсуде Киева. В этот же день обвиняемый в совершении теракта, по данным СМИ, Игорь Гуменюк, попытался сбежать из-под стражи в здании суда. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника.

Позднее стало известно о еще одном взрыве в здании суда. «Страна.ua» отмечает, что из суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы скорая помощь срочно проехала к зданию. Также из здания вынесли двух человек на носилках.

Позже, 6 июля, сообщалось о запланированной проверке конвоиров Гуменюка. Началось расследование взрывов.

Гуменюк обвиняется в том, что 31 августа 2015 года во время митинга возле Верховной рады он бросил боевую гранату в сотрудников национальной гвардии. В результате погибли четыре солдата, еще около 140 человек получили ранения.