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Более 60 человек отравились в детском лагере на Алтае

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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В детском лагере «Горный Орленок» в Шебалинском районе Республики Алтай отравились более 60 человек. Об этом 29 июля сообщила прокуратура региона.

«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — сообщило ведомство на своем сайте.

По итогам проверки будет принят исчерпывающий перечень мер прокурорского реагирования.

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Ранее, 27 июля, сообщалось о 23 случаях острой кишечной инфекции в детском лагере «Юность» в Удмуртии. Признаки заболевания зафиксировали у троих взрослых и 20 детей. В лагере ведется оценка исполнения администрацией учреждения санитарно-эпидемиологических норм.

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