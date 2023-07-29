Более 60 человек отравились в детском лагере на Алтае

В детском лагере «Горный Орленок» в Шебалинском районе Республики Алтай отравились более 60 человек. Об этом 29 июля сообщила прокуратура региона.

«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — сообщило ведомство на своем сайте.

По итогам проверки будет принят исчерпывающий перечень мер прокурорского реагирования.

Ранее, 27 июля, сообщалось о 23 случаях острой кишечной инфекции в детском лагере «Юность» в Удмуртии. Признаки заболевания зафиксировали у троих взрослых и 20 детей. В лагере ведется оценка исполнения администрацией учреждения санитарно-эпидемиологических норм.