Немецкий писатель Мартин Вальзер скончался на 97-м году жизни

Немецкий писатель Мартин Вальзер скончался 28 июля в возрасте 96 лет. Об этом в этот день сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Подробности смерти литератора не приводятся.

Вальзер родился в 1927 году, в возрасте 17 лет был мобилизован в армию и служил зенитчиком во Второй мировой войне. После разделения Германии жил в ФРГ.

Писатель получил признание после публикации своего первого романа «Семейная жизнь в Филиппсбурге» а 1957 году. Другими его известными произведениями стали рассказ «Бегущая лошадь» и пьеса «Детская игра». Всего он опубликовал более 50 книг, в основном посвященных жизни западногерманского общества.

До последних лет жизни Вальзер продолжал регулярно печататься. В 1981 году он получил главную немецкую литературную премию Георга Бюхнера.