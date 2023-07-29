Путин заявил о большом потенциале торгового сотрудничества РФ с Гвинеей-Бисау

Потенциал торгового сотрудничества РФ с Гвинеей-Бисау большой, есть перспективы в энергетике, добыче полезных ископаемых, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Встреча лидеров состоялась 29 июля.

«У нас потенциал большой, он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота. Видим перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что связи между двумя странами носят традиционно дружественный характер.

Также российский лидер отметил, что позиции РФ и Гвинеи-Бисау в вопросах формирования многополярного миропорядка, международной безопасности, борьбы с терроризмом, соблюдения норм международного права очень близки.

«В октябре отпразднуем полувековой юбилей установления дипломатических отношений — это, на мой взгляд, хорошее, серьезное событие», — добавил он.

Накануне Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что Африканский континент становится новым центром силы, его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. По мнению российского президента, с этой объективной реальностью всем придется считаться.

27 июля российский лидер заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой.