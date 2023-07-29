Карта спецоперации на Украине 29 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Назначенный объект был поражен. Цель удара достигнута.



Также, по его словам, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

На донецком направлении были успешно отражены пять атак противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Украинские потери за сутки составили свыше 120 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ. Успешно отражены две атаки противника в ДНР. В ходе боев уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа. Всего на данных направлениях за сутки уничтожено до 135 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника. Потери ВСУ за сутки составили до 170 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На купянском направлении потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 боевиков ВСУ, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11951 единица специальной военной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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