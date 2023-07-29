Реклама
Прямой эфир
Общество
Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении взятки
Общество
Подозреваемый в организации взрыва на Куйбышевском НПЗ признал вину
Мир
Евросоюз отказался признавать итоги переворота в Нигере
Общество
Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ
Мир
Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
Мир
Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи
Экономика
Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса
Мир
В Германии сообщили о больших потерях ВСУ из-за российских мин
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Общество
Пострадавшие в результате ЧП в Таганроге получат выплаты
Мир
Саммит Россия – Африка стал ответом на западные санкции
Происшествия
31 пациент из Красногорска госпитализирован с возможным отравлением в Подмосковье
Культура
В театре Моссовета началось прощание с артисткой Ниной Дробышевой

Самка павлина Монетка погибла в Екатеринбургском зоопарке из-за брошенных монет

0
Фото: vk.com/zooekb
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самка павлина Монетка скончалась в Екатеринбургском зоопарке. Об этом 28 июля сообщила организация во «ВКонтакте».

Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. Внутри птицы обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и прочий мусор. Ей провели операцию, но она не помогла.

Еще одной самке павлина тоже потребовалось хирургическое вмешательство, она находится в тяжелом состоянии.

«В отношении павлинов происходят ужасные вещи! Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья, вместо того чтобы любоваться красотой наших питомцев. Напоминаем, животных в зоопарке категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить», — заявили в зоопарке.

За жизни собачьи: в КоАП внесут штраф за пропаганду жестокости к животным
Какое наказание грозит распространителям такого интернет-контента

Ранее, 28 июля, водитель легковушки насмерть сбил лося в Сосногорском районе Республики Коми. Иномарка провезла животное еще 50 м, после чего остановилась. Животное, которому было 2,5 года, погибло.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023