Самка павлина Монетка погибла в Екатеринбургском зоопарке из-за брошенных монет

Самка павлина Монетка скончалась в Екатеринбургском зоопарке. Об этом 28 июля сообщила организация во «ВКонтакте».

Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. Внутри птицы обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и прочий мусор. Ей провели операцию, но она не помогла.

Еще одной самке павлина тоже потребовалось хирургическое вмешательство, она находится в тяжелом состоянии.

«В отношении павлинов происходят ужасные вещи! Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья, вместо того чтобы любоваться красотой наших питомцев. Напоминаем, животных в зоопарке категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить», — заявили в зоопарке.

Ранее, 28 июля, водитель легковушки насмерть сбил лося в Сосногорском районе Республики Коми. Иномарка провезла животное еще 50 м, после чего остановилась. Животное, которому было 2,5 года, погибло.