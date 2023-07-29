Реактор «Такахама» запустили в Японии

Япония перезапустила старейший в стране ядерный реактор «Такахама». Энергообъект заработал после 12-летней остановки, передает телеканал «Известия». Реактор был введен в коммерческую эксплуатацию в 1975 году. Объект был отключен в январе 2011 года для регулярных проверок после ядерного кризиса на «Фукусиме». Решение было вызвано землетрясением и цунами в марте того же года.

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