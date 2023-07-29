Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Самарский районный суд Самары 29 июля избрал арест в качестве меры пресечения Сергею Окрушко, подозреваемому в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — заявила судья Светлана Теплова.

Окрушко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Ранее в этот день он заявил, что признает вину. По словам адвоката, Окрушко заложил три взрывных устройства, но после первого взрыва отключил остальные, чтобы избежать жертв.

Накануне Окрушко был задержан по подозрению в диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Информацию подтвердили «Известиям» в «Роснефти». Инцидент произошел в выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании. В результате пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует.