Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле

Пять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Сиэтле. Об этом 29 июля сообщил телеканал Kiro 7.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные в стабильном. Одного из них отпустили после оказания помощи на месте, остальные были доставлены в больницы.

По предварительным данным, двое подозреваемых приехали на машине и открыли огонь по толпе, собравшейся на парковке поздно вечером. Полиция сообщила о десятках выстрелов.

Ранее, 25 июля, в американском городе Сидар-Хилл в штате Техас несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице, их точное число не установлено. Стрелявший был задержан на месте.