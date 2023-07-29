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Подозреваемый в организации взрыва на Куйбышевском НПЗ признал вину

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Фото: ТАСС/Алексей Майшев
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Подозреваемый в диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре Сергей Окрушко признал вину. Об этом 29 июля сообщил его адвокат Вячеслав Павелкин.

«По предварительным данным, подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Он был сотрудником предприятия с января 2023 года», — рассказал он журналистам после заседания в Самарском районной суде Самары.

Адвокат также сообщил, что Окрушко заложил три взрывных устройства, но после первого взрыва отключил остальные, чтобы избежать жертв.

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Накануне Окрушко был задержан по подозрению в диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Информацию подтвердили «Известиям» в «Роснефти». Инцидент произошел в выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании. В результате пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует.

До этого, 7 июля, взрыв произошел на трубопроводе на территории предприятия «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил о начале расследования ЧП. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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