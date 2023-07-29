Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи

Президент России Владимир Путин обсуждал с африканской миссией ситуацию на Украине до двух часов ночи. Об этом 29 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Программа закончилась уже в районе двух часов ночи. Была встреча по Украине», — сообщил он журналистам.

Он добавил, что по итогам встречи будет подготовлено краткое совместное заявление. Оно будет выпущено, как только будет согласовано.

Накануне Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка заявил, что коллективный Запад долго готовился к гибридной войне с Россией, ставя перед собой цели нанести ущерб стране и подорвать ее государственность. Он отметил, что к кризису на Украине привел госпереворот в 2014 году, который страны Запада в тот момент активно поддержали, пренебрегая всеми нормами международного права.

Также в ходе встречи Путин заявил, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним. При этом глава государства подчеркнул, что не должно существовать двойных стандартов и односторонних санкций, — принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами.

28 июля президент России заявил о намерении искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

Кроме того, на саммите президент РФ отметил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.